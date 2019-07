Waarom sp.a waarschijnlijk in Vlaamse regering stapt: “Niet uit vrije wil”

Willen ze springen of willen ze niet? Voorzitter John Crombez roept woensdagavond de chefs van de partijafdelingen van sp.a samen om te zien wat ze vinden van deelname aan de Vlaamse regering. “Waarom zouden ze het niet doen?” zeggen politicologen. “Hun vorige oppositiekuur heeft sp.a nul komma nul opgeleverd.”

Wordt het Zweden of Bourgondië voor de Vlaamse coalitie? Het antwoord of we naar een Vlaamse regering gaan met N-VA, Open Vld en CD&V (Zweeds) óf een bestuursploeg met N-VA, Open Vld en sp.a (Bourgondisch ...