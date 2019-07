TIPS. Belgische T-shirts met attitude en olie voor glad haar

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Twaalf kopjes koffie



Koffiefans kunnen met het nieuwe filtertoestel van KitchenAid tot twaalf kopjes koffie zetten dankzij een spiraalvormige sproeistraal. Hoe het werkt? Precies 29 stralen maken dat de koffiebonen gelijk doorlopen voor een constante smaak in elk kopje. De zogenoemde Drip Coffee Maker is verkrijgbaar in drie kleuren: wit, grijs en zwart en kost 139 euro.

www.kitchenaid.be

Knus op z'n Belgisch

Nu denk je misschien nog niet aan de gure winter… Maar wie voorbereid wil zijn, kan terecht bij het Belgische label Wolvis. Griet Depoorter brengt met haar sjaal- en mutsenmerk de nieuwe collectie ‘Flux’ uit, gebaseerd op onzichtbare krachtvelden in de natuur. Door de combo van een magneet en ijzervijlsel ontstonden drie verschillende structuren als dessin. Prijzen vanaf 49 euro.

www.wolvis.be

T-shirts met attitude

Lars Lagaisse en Timo Delorge, het koppel achter Kaart Blanche, lanceert deze zomer een eerste collectie T-shirts. Het is een lijn van zes stuks geworden, allemaal met een eigenzinnige tekening of tekst erop. Wil je van ‘Free the nipple’ doen? Dan is het exemplaar met opgetekende tepels helemaal iets voor jou. Of wat denk je van de versie met de quote ‘Vie en rosé’ en wijnglas erop? Prijs: 29 euro.

kaartblanche.com

Olie voor glad haar



Haarverzorgingsmerk Sebastian Professional heeft met ‘Dark Oil’ een nieuw gamma uit dat focust op gladde lokken. Daarin zitten onder meer een shampoo, conditioner en een opfrissingsspray. Deze bevatten allemaal een mix van jojoba- en arganolie en beloven om de natuurlijke schwung in het haar te behouden, maar wel gezond glad te maken. Adviesprijzen: vanaf 25,49 euro (voor de shampoo.)

www.sebastianprofessional.com