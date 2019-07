Bizar: meisje geniet van ritje in rollercoaster tot een vogel plots in haar gezicht vliegt

Dit incident had mogelijk een pak slechter kunnen aflopen voor een meisje uit Australië. Het meisje genoot samen met haar nonkel van een rit in de DC Rivals Hypercoaster toen plots een ibis tegen haar hoofd botste. Ze kwam er gelukkig van af met wat lichte verwondingen, al was het meisje zichtbaar flink geschrokken.

Het was haar moeder Nicole Ormiston die tekst en uitleg gaf op sociale media. “Er zaten veren op haar en ze had ook een wonde op haar rechterschouder”, vertelde ze. “Ze was totaal in shock, maar is in orde.” Hoe het met de vogel is gesteld, is niet geweten. De videobeelden die de dame eveneens op Facebook plaatste, gaan intussen razendsnel de wereld rond.

De DC Rivals Hypercoaster in Queensland staat bekend als de snelste, grootste en hoogste achtbaan van het zuidelijk halfrond. Het is 61 meter hoog, 1.400 meter lang en haalt een topsnelheid van maar liefst 115 kilometer per uur.

Bekijk ook:

Racers crashen zwaar door vogels