Peltse EMJ-ambassadeurs Jop weg naar George in Zuid-Afrika

Pelt - Precies op de International Day of Friendship, dinsdag 30 juli, vertrokken de Peltse EMJ-ambassadeurs Jitske Quanten en Fien Claassen naar het zuidelijkste punt Zuid-Afrika. Een maand lang verblijven ze in George in een Afrikaans gastgezin en worden ze student aan de Glenwood high school.

Dit alles danken zij aan de gastvrijheid van Peltse gastgezinnen door initiatiefnemer oud-schepen Carine Van Gerven, die ze eerder dit jaar tijdens het EMJ aanboden aan de muzikanten van de Glenwood Marimba band onder leiding van Jan Erik Swart (tevens dirigent van South Cape Children Choir). De Glenwood Marimba band haalde in mei 2019 de eerste prijs summa cum laude op het Europees muziekfestival voor de jeugd in Neerpelt, meteen een springplank voor deze jonge groep bijzonder getalenteerde muzikanten.

De plannen werden gesmeed tijdens hun verblijf in België, gehuisvest in gastgezinnen werden de eerste contacten gelegd voor een uitwisseling met de meisjes. Ze zullen er niet alleen de kans krijgen om het land en cultuur te ontdekken, maar ook om zich sociaal te engageren. Omdat deze avonturiers beide artistieke capaciteiten hebben vanuit de zang- en danswereld (ze zijn actief lid van Rise Up en Odacs Danscompany) wacht hen een uitdaging om een project op te starten en achteraf te realiseren dit in samenwerking met South Cape Children Choir.

"Het gaat voor hen een unieke ervaring zijn", vertelt bezieler achter dit project Ann Vanduffel. "Ik heb zelf tijdens mijn jeugd één jaar met Up With People meegereisd. Je leert er om jezelf te ontdekken, je zelfstandigheid en creativiteit te gebruiken. Het gaat niet om punten scoren en lessen volgen, maar het beleven van andere culturen werkt heel positief in hun verdere leven en carrière. Kortom, dit is een unieke kans. Dat de meisjes respectievelijk Scouts- en KSA-leidsters zijn, zegt al iets over hun engagement. Jongeren met een hart op de juiste plaats, ouders die kansen geven aan jeugdig ondernemen en avontuur, ze bestaan nog", aldus Ann.

Jitske en Fien studeren momenteel aan het Don Boscocollege in Hechtel en in het St-Hubertuscollege in Neerpelt. Ze zijn op dinsdag 30 juli vertrokken en blijven tot eind augustus in Zuid-Afrika. In september zouden twee Zuid-Afrikaanse meisjes op uitwisseling komen. De respectievelijke directeurs van de scholen houden enkele opties open voor dit uitzonderlijke project.

Je kan de avonturen van Fien en Jitske volgen via hun blog op de Facebookpagina #FienenJitskeinZuidAfrika

