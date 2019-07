Het koppel dat Marie na zes dagen toevallig in autowrak vond: “Plots zag ik de wielen van een wagen”

Dat Marie Bastide (45) uit het Luikse Wanze nog leeft, is een mirakel. Bijna een week lang zat de vrouw gekneld in haar wagen in een metersdiepe gracht. Zonder eten of drinken, tijdens de heetste dagen uit de Belgische geschiedenis. “Een mirakel dat het plots toch is beginnen te regenen, en ze het water dat in haar auto vloeide, kon drinken”, zegt haar vriend. “Een mirakel dat wij haar auto toevallig in die gracht hebben zien liggen”, zegt het koppel dat haar redde.