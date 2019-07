Koreaanse fans eisen schadevergoeding na rondje bankzitten van Ronaldo

Het vriendschappelijke duel tussen Juventus en een Zuid-Koreaanse selectie vorige week vrijdag in Seoel krijgt mogelijk nog een juridisch staartje. Een grote groep Koreaanse fans heeft zich verenigd in een gezamenlijke klacht tegen de organisatoren van de wedstrijd omdat Cristiano Ronaldo, tegen de afspraken in, niet deelnam aan de wedstrijd.

CR7 is immens populair in Zuid-Korea en toen bekendraakte dat hij met Juventus zou aantreden tegen een selectie uit de K-League, gingen de kaartjes als zoete broodjes over de toonbank. In amper 2,5 uur verkocht organisator The Fanta Inc alle 65.000 tickets. Bovendien kwam er de belofte dat Ronaldo zeker een helft zou aantreden en dat hij tijd zou maken voor een handtekensessie.

De ontgoocheling in de tribunes was dan ook groot toen bleek dat de Portugese superster de hele wedstrijd op de bank bleef. Ook van het moment met de supporters, bij wie sommigen tot 300 euro betaalden voor een ticket, was er geen sprake. Na afloop uitten heel wat fans online hun ongenoegen en enkelen onder hen besloten een advocatenbureau aan te spreken om een schadevergoeding te eisen.

“Inmiddels hebben 2.500 mensen zich aangesloten bij de gezamenlijke klacht. Allemaal eisen ze hun geld terug”, bevestigt een jurist verbonden aan het dossier.

Ook de Koreaanse K-League haalde na afloop uit naar Juventus en schreef een protestbrief waarin de Italiaanse kampioen “arrogantie en onverantwoordelijk gedrag” werd verweten.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP