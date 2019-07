Astrid Coppens gaat terug naar Los Angeles met dochtertje Billie-Ray

Een maand nadat ze is bevallen van haar dochtertje Billie-Ray is Astrid Coppens (36) alweer aan het werk voor een fotoshoot. Maar zodra haar nieuwe collectie voor ZEB gelanceerd is, keert ze terug naar Los Angeles. Dat wordt iets voor in oktober, aldus Coppens in Dag Allemaal.

Volgens het model, dat bekend werd dankzij realityreeks Astrid in Wonderland, ligt haar leven en dat van haar vriend, regisseur Bram Coppens (39), nu eenmaal in LA. Daar hebben ze hun lifestyle, zegt ze. Het was dus niet de bedoeling om zich met de komst van de kleine Billie-Ray definitief in België te vestigen.