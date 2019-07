Is het helemaal over en uit voor de modeshow van Victoria’s Secret?

De kans is niet gering dat de modeshow van Victoria’s Secret in december 2018 de laatste ooit is geweest. Model Shanina Shaik heeft namelijk langs haar neus weg verklapt dat er in elk geval dit jaar geen zal plaatsvinden.

Al sinds 1995 waren de modeshows van Victoria’s Secret het uithangbord van het Amerikaanse lingeriemerk. Maar de kans lijkt groot te zijn dat de sexy Angels voorgoed de kast zullen worden ingestopt. De kijkcijfers van de show zitten al een tijdje in het slop. Daarom werd eerder al bekendgemaakt dat ze het concept zouden herbekijken en dat de show dit jaar niet op tv zou worden uitgezonden.

Maar nu heeft het Australische model Shanina Shaik, die zelf al vijf keer meeliep, in een interview met The Daily Telegraph bevestigd dat er in 2019 helemaal geen show zal plaatsvinden. “Jammer genoeg is er dit jaar geen show. Dat ben ik niet gewoon, want normaal ben ik me nu al aan het voorbereiden op mijn rol als Angel”, vertelt ze.

“Beste show”

Toch ziet ze nog toekomst voor Victoria’s Secret. “Ik ben er zeker van dat ze wel met iets nieuws op de proppen zullen komen. Ze zijn bezig om de modeshow op een andere manier in de markt te zeten, want laat ons eerlijk zijn, het is nog altijd de beste show ter wereld.”