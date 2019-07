Prins Harry verklapt hoeveel kinderen hij nog wil

Niet enkel interviewt Meghan Markle haar heldin Michelle Obama voor het septembernummer van de Britse Vogue waar ze gasthoofdredactrice van is, ook haar man prins Harry komt aan het woord. Hij vertelt over de impact van racisme, maar verklapt ook aan hoeveel kinderen het koppel nog denkt.

Meer en meer details lekken uit over de Vogue waar Meghan Markle maanden aan heeft meegewerkt, maar nu blijkt dat ook prins Harry zijn duit in het zakje heeft gedaan. Zo heeft hij onder andere een voorwoord geschreven waarin hij het onderwerp racisme tackelt en had hij een gesprek met Dr. Jane Goodall waarin hij met haar onder andere over de opwarming van de aarde en... baby’s praat.

Goodall zegt op een gegeven moment dat het vreselijk is om de wereld zo te zien afglijden, zeker als je - zoals Harry - juist kinderen hebt gekregen. “Het maakt het zeker anders”, reageert hij. “Ik denk dat ik, door alle mensen die ik heb ontmoet en alle plaatsen waar ik ben geweest, een sterke verbondenheid met de natuur heb ontwikkeld. Maar ik kijk er nu zonder twijfel op een andere manier naar.”

Beter achterlaten

“Daarom wil ik ook maar maximum twee kinderen. Ik heb altijd het idee gehad dat we deze aarde in bruikleen hebben gekregen. En ik hoop dat we, ontwikkeld en intelligent als we zijn, voor de volgende generatie iets zullen achterlaten dat beter is dan nu”, besluit hij.

