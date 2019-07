Kustpolitie pompt 80.000 euro in drones

Drie nieuwe politiedrones moeten de kuststrook van De Panne tot Nieuwpoort helpen bewaken. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen. De drones, een kleine en twee grote, kosten 80.000 euro. “Dat is veel geld, maar we verwachten ook veel van die toestellen”, zegt korpschef Nicholas Paelinck van de politiezone Westkust - Koksijde, De Panne en Nieuwpoort.

Hij verwijst naar de transitmigrantenproblematiek waarbij in het verleden al tot meer dan 90 sans-papiers per dag werden opgepakt. “Die mensen verbergen zich vaak in de duinen. Van op de grond is dat een aartsmoeilijke zoektocht. Voortaan kunnen de drones ons de weg wijzen naar die schuilplaatsen”, stelt Paelinck.

De korpschef zal de drones ook de lucht insturen als kinderen tijdens een dag aan zee verloren lopen, als dementerende senioren vermist zijn of als er drenkelingen in zee liggen. Voorts zouden de drones worden ingezet om de omstandigheden van verkeersongevallen in kaart te brengen of in de strijd tegen drugs.

De duurste drone haalt snelheden tot 60 kilometer per uur, weegt 6 kilogram en kan tot 1 kilometer hoog klimmen. Maar uit veiligheidsoverwegingen zal de drone maximaal 90 meter hoog vliegen, aldus Paelinck.