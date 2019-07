Afwisselend opklaringen en wolken

Opklaringen en wolken wisselen elkaar woensdag af. Er vallen enkele lokale buien, mogelijk met een donderslag. De kans op buien is groter in het westen, het noordwesten en in de Ardennen. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 23 graden in de Kempen. Woensdagavond en -nacht wordt het overwegend droog en licht- tot halfbewolkt. We krijgen minima van 10 tot 16 graden. Dat voorspelt het KMI.

Op donderdag krijgen we eerst brede opklaringen, met in de loop van de dag meer wolken. Op sommige plaatsen kunnen er enkele buitjes vallen. Het kwik stijgt tot rond 24 graden in het centrum.

Ook op vrijdag wordt het wisselend bewolkt, met in de loop van de dag lokaal enkele buitjes. De maxima schommelen rond 23 graden in het centrum. Een zwakke hogedrukwig bepaalt zaterdag ons weer, waardoor het waarschijnlijk droog blijft. Vooral ‘s namiddags hangen er regelmatig wel wat wolkenvelden. Maxima tussen 19 en 23 graden.

Zondag is het wisselend bewolkt en overwegend droog, bij maxima rond 23 graden in het centrum. Maandag verschijnen vooral na de middag wolkenvelden en enkele buitjes. In het centrum schommelen de maxima rond 23 graden.