Kielekiele en kiekeboe zijn beste eerste communicatie

Waarom lachen baby’s? Volgens de Londense ontwikkelingspsycholoog Caspar Addyman is het wel degelijk een uitdrukking van echt plezier en geen onvrijwillige samentrekking van spieren.

Addyman ondervroeg duizenden ouders uit 62 landen over de lach van hun kinderen en kwam tot de conclusie dat die eerste lach eigenlijk de allereerste communicatie van een kind met de ouder.

Kietelen is veruit de meest efficiënte manier om die eerste lach uit te lokken. Ook ‘kiekeboe’ zeggen blijkt goed te werken. De baby heeft dan alle aandacht voor de ouder en maakt oogcontact.

Gedragsbioloog Mark Nelissen (UAntwerpen) nuanceert de bevindingen. “Het is wel degelijk een signaal van de baby aan zijn ouder. Net zoals huilen een signaal is. Een baby wil hiermee sneller geholpen worden. En hij leert ook snel dat er op lachen gereageerd wordt”, zegt Nelissen. “Maar het is niet gelinkt met een echte emotie zoals geluk. Baby’s ontwikkelen pas later emoties en koppelen het lachen pas daar aan.”(nba)