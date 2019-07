WanzeBijna een week zat Marie Bastide (45) gekneld in haar wagen. Zonder eten of drinken, tijdens de heetste dagen uit onze geschiedenis. “Een mirakel dat het plots begon te regenen en ze het water dat in haar auto vloeide, kon drinken”, zegt haar vriend. “Een mirakel dat wij haar auto in die gracht zagen liggen”, zegt het koppel dat haar redde.