Victoria Kalaitzis schittert in Finland

Victoria Kalaitzis heeft op een ITF-tornooi in het Finse Tampere de eerste proffinale uit haar carrière gespeeld. “Na een jaar in de lappenmand koos ik bewust voor een tornooi op hardcourt, mijn favoriete ondergrond. Die finaleplek is een beloning voor het vele harde werk”. zegt de 19-jarige Kalaitzis.