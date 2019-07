Gilles-Arnaud Bailly (ITF-966) heeft vorig weekend zijn eerste ITF-juniorestornooi in Wit-Rusland gewonnen. En dat als 13-jarige. Niemand deed ooit beter in België. Op de ranking stijgt Bailly meer dan 900 plaatsen. Hij zit nu in de top drie van de wereld, geboortejaar 2005 welteverstaan.