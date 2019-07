Neerpeltenaar grijpt meteen goud in eerste officiële meerkamp ooit

Sascha Sijbers heeft op het Vlaams kampioenschap meerkamp in Dilbeek goud veroverd bij de kadetten. Wat zijn gouden medaille des te straffer maakte, is dat dit kampioenschap voor de jonge Neerpeltenaar zijn eerste echte officiële meerkamp ooit was.