LondenVorig jaar zijn minstens 164 mensen vermoord in de strijd voor ‘hun’ milieu: elke week zeker drie. Dat meldt de ngo Global Witness in haar jaarlijks rapport over geweld tegen milieuactivisten. Vorige week nog werd in Brazilië de leider van de Waiapi-gemeenschap vermoord bij een aanval door mijnwerkers. President Bolsonaro betwijfelde gisteren dat zijn dood iets met mijnontginning in het gebied te maken had.