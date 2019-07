Niet veel Genkse spelers zullen de ochtend van 30 juli 2019 snel vergeten. De schreeuw die doelman Danny Vukovic (34) in het krachthonk liet, ging door merg en been. Na een onschuldig sprongetje knapte de achillespees van de Australische doelman af, meteen sprong ook zijn Champions League-droom in stukken. Het herstel zal een groot deel van het seizoen in beslag nemen. De 20-jarige Gaetan Coucke zal Vukovic vervangen onder de lat, KRC Genk heeft het volste vertrouwen in zijn (piep)jonge toptalent(en).