“Ongelukje dat welkom is”

“Een beetje pijn? Zeg maar keiveel pijn!” Jill Cox, de zwangere vrouw van negenvoudig wereldkampioen Antonio Cairoli, heeft het niet over de nakende bevalling. Wel over het feit dat manlief komend weekend door een schouderblessure de Grote Prijs in Lommel moet missen. “We hebben meer dan tien jaar in Lommel gewoond en er een pak vrienden gemaakt. Tony heeft hier de basis voor zijn successen gelegd. Lommel zit voor altijd in ons hart.”