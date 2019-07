‘De stoel’ duikt nooit op in de kijkcijfertabellen omdat het amper vijf minuten duurt. Maar met (zomerse) pieken van 750.000 kijkers is het wel degelijk een kijkcijferkanon. Met de kaap van 800 afleveringen net gerond, lijst producer Johan Celen nog wat andere straffe cijfers op over het grootste kleine programma van Vlaanderen.