Walter Pauli: "Denk dat De Wever kiest voor een Vlaame regering met sp.a en zonder CD&V"

Zuhal Demir zal moeten vechten voor een ministerpost. Wouter Beke kan premier worden, maar zijn project als CD&V-voorzitter is mislukt en Patrick Dewael zou een goede partijvoorzitter van de Open VLD zijn. Het zijn enkele opvallende uitspraken van Walter Pauli. Onze redactie had een gesprek met de politiek journalist van Knack en uitgeweken Bilzenaar. Hij denkt dat de voorkeur van Bart De Wever voor een Vlaamse regering uitgaat naar een Antwerpse coalitie, dus met sp.a en Open VLD, en zonder CD&V. Een federale regering is er nog lang niet. En dat terwijl de staatsschuld de pan uit swingt. Bij de bevolking groeit het onbegrip.