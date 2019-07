Werkgeversorganisatie Voka Limburg betwijfelt of die positieve sfeer rond toerisme aanhoudt. De maandelijkse conjunctuurbarometer ziet een neergang. En daarmee is 2019 - nu dik over de helft - economisch geen hoogvlieger. Ondernemers zijn pessimistisch omdat de export, de automobielsector en het toerisme tegenvallen. Het katapulteert het activiteitsniveau in onze provincie naar januari 2015. En dan moet de Brexit nog volgen.