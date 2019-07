Ongelooflijk beeld: fotograaf vat moment waarop bultrug zeeleeuw “inslikt”

Een Amerikaanse natuurfotograaf heeft in Californië de foto van zijn leven gemaakt. Hij wist het exacte moment vast te leggen waarop een enorme bultrug een zeeleeuw “inslikt”. “Zoiets maak je in je hele leven maar één keer mee.”

Hét moment vond plaats op 22 juli. De 27-jarige fotograaf en marien bioloog Chase Dekker was samen met een groep walvisspotters aan het rondvaren voor de kust van Monterey Bay toen het gebeurde. “Het was geen grote groep, hoor. Drie bultruggen en een 200-tal zeeleeuwen”, aldus Dekker. “Op sommige momenten komen hier tot honderd walvissen en 3.000 zeeleeuwen samen, we zijn dus echt wel meer gewoon.”

De dieren komen naar de Californische wateren om zich er te voeden met scholen ansjovis. “We waren al een tijdje aan het kijken naar het spektakel, toen het onverwachte gebeurde. Toen de bultrug nog eens naar boven kwam en hapte, kreeg hij iets groter dan verwacht in zijn mond. Ik kan nog altijd niet geloven dat ik het moment heb kunnen vastleggen. Zoiets maak je maar één keer in je leven mee.”

Voor de dierenliefhebbers: Dekker “is er zeker van”dat de zeeleeuw niet opgepeuzeld werd, maar dat het dier nog gezond en wel kon wegzwemmen nadat het in de mond van de walvis was terechtgekomen. “De walvis zonk traag opnieuw het water in, gedurende vijftien seconden met de mond open. De zeeleeuw had dus zeker tijd genoeg om te ontsnappen.”