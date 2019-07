Zinedine Zidane: “Zegt Thibaut Courtois dat hij de nummer één is? Dat zullen we nog zien”

Slecht nieuws voor Thibaut Courtois. Niet alleen staat de Rode Duivel enkele weken aan de kant, Real Madrid-trainer Zinedine Zidane weigerde ook te bevestigen dat Courtois zijn nummer één wordt voor komend seizoen.

Thibaut Courtois was er goed een week geleden nog zeker van in onze krant. “Het is duidelijk wie de nummer één is”, zei hij na een sterke prestatie tegen Arsenal. Een uitspraak die de wereld rond zou gaan en waar in Spanje maar wat graag mee gelachen werd toen Courtois zich enkele dagen later vijf keer moest omdraaien in één helft tegen Atlético.

Intussen heeft de Belgische nummer één ook een blessure opgelopen, waardoor hij mogelijk de start van de Spaanse competitie moet missen. Zijn vervanger Keylor Navas deed het in de oefenwedstrijd tegen Tottenham ook goed.

Toen Zidane na de wedstrijd gevraagd werd naar de keepershiërarchie bij Real weigerde hij uitspraken te doen. “Keylor was geweldig vandaag. Wat de uitspraak van Courtois betreft, dat zullen we nog zien. Niemand is hier zeker van zijn plaats. Iedereen moet klaar zijn om te spelen.”