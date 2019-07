Vlaams Belang hoopt nog altijd deel uit te maken van volgende Vlaamse regering

Vlaams Belang hoopt nog altijd in de volgende Vlaamse regering te zitten, zo bevestigde onderhandelaar Chris Janssens dinsdagavond in het Canvas-programma ‘Terzake’. “Ik heb geen indicatie van het tegendeel”, klonk het, waarbij Janssens bevestigde dat zijn partij een uitnodiging heeft gekregen van informateur Bart De Wever om elkaar later deze week te ontmoeten.

“We hebben een uitnodiging gekregen, geen agenda. Maar als ik uitga van de vorige gesprekken waren dat inhoudelijke, constructieve gesprekken waar we van gedachten wisselden over de Vlaamse bevoegdheden.”

Janssens beklemtoonde herhaaldelijk dat het Vlaams Belang en N-VA een sterk mandaat hebben gekregen van de Vlaamse kiezer. “De Vlaming heeft overwegend Vlaamsgezind en rechts gestemd. Laten we kijken welke punten van overeenkomsten we hebben en laten we de kiezer het beleid geven waarvoor hij gestemd heeft.” Volgens Janssens is uit de inhoudelijke gesprekken ook gebleken dat er meer overeenkomsten zijn tussen N-VA en Vlaams Belang dan tussen N-VA “en om het even welke andere partij.”

Als De Wever deze week toch de deur zou dichtdoen voor het Vlaams Belang, is dat volgens Janssens een grote vergissing. “De informateur heeft altijd gezegd dat hij de wil van de kiezer gaat respecteren. Bovendien geloof ik niet dat Bart De Wever twee maanden lang een toneeltje heeft opgevoerd om dan te zeggen dat hij gaat voortdoen met de verliezende partijen.” De onderhandelaar voor het Vlaams Belang maakte ook de vergelijking met de Tour de France. “Daar staan de winnaars op het podium, niet de verliezers. In de Belgische politiek lijkt het omgekeerde te gebeuren. Daar willen de verliezers de koers bepalen.”

Probleem voor het vinden van een meerderheid met zijn partij blijft echter het cordon sanitaire, dat voorlopig nog altijd standhoudt bij de andere Vlaamse partijen. Janssens vindt dat “dit soort van politieke matchfixing” moet gedumpt worden. “We willen komen tot de essentie: hoe geven we de Vlaming een ander beleid dan in het verleden (..) Als men dit niet doet, dan hebben we binnen vijf jaar een nog veel sterker mandaat van de kiezer.”