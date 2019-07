Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich geplaatst voor de kwartfinales (tweede ronde) van het dubbelspel op het ATP-toernooi in het Oostenrijkse Kitzbühel (gravel/524.340 euro).

De Limburgse tandem, het vierde reekshoofd, klopte in de eerste ronde de Slovaak Martin Klizan en de Serviër Nenad Zimonjic in 4-6, 7-6 (7/5) en 10/7 in de supertiebreak. De partij duurde 1 uur ...