"Ik sluit niet uit dat Max Verstappen dit jaar nog wereldkampioen wordt"

De tweede overwinning van Max Verstappen dit seizoen doet de hoop heropleven in het Red Bull-kamp dat ze toch nog eventueel zullen kunnen strijden om de wereldtitel.

Na zijn tweede overwinning dit seizoen probeerde Max Verstappen de gemoederen te bedaren door te stellen dat Mercedes nog steeds een serieuze voorsprong heeft. Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko sluit echter niet uit dat Verstappen nog voor de wereldtitel kan strijden.

"Ik sluit het zeker en vast niet uit," antwoordde Marko op de vraag van 'Auto, Motor und Sport' of Verstappen nog kans maakt op de titel.

Volgens Dr. Helmut Marko bevindt Red Bull zich onder normale omstandigheden ook niet meer zo ver meer van het niveau van Mercedes.

"We zijn niet meer zover verwijderd, dat heeft de laatste kwalificatie getoond. In Silverstone bevonden we ons op minder dan twee tienden en in Hockenheim zaten we er zeer dichtbij. We kenden echter enkele problemen. Het gaat de goede richting uit."

Verstappen heeft momenteel 162 punten en heeft een achterstand van 63 punten op wk-leider Lewis Hamilton.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: