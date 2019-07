Zesde barbecue in Kolmen

Tessenderlo - De bewoners van de appartementen aan de Kolmen in het centrum van Looi waren zaterdag jongsleden al aan hun zesde editie toe van hun jaarlijkse barbecue. Dit jaar was het iets anders. 's Morgens vroeg begonnen ze met een stevig ontbijt (spek en ei), de voorbereiding was in handen van spekman Willy Van Dijck. In de late namiddag was er de alombekende barbecue met kok van dienst Guido Steurs. Het was weer een geslaagde en gezellige barbecue, mede dankzij de inzet van de organisatoren Aurelia Sebenello en Fausto Bedin.