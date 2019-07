Ethiopië plant 353 miljoen bomen in 12 uur, en het einddoel is nog miljarden meer

Ethiopië heeft maandag naar eigen zeggen een wereldrecord gevestigd. Op 12 uur tijd werden liefst 353 miljoen bomen geplant. Het vorige wereldrecord dateert van 2017, toen vrijwilligers in India 66 miljoen bomen plantten in 12 uur.

Premier Abiy Ahmed. Foto: BELGAIMAGE

Ethiopië is heel lang een van de meest beboste landen van Afrika geweest. Zo bestond op het einde van de negentiende eeuw nog ongeveer 30 procent van het land uit bos. Maar sindsdien is er veel veranderd. Volgens de organisatie Farm Africa is dat onder invloed van de groeiende bevolking gedaald naar minder dan 4 procent.

De Ethiopische regering is vastbesloten daar verandering in te brengen en schreef zich mee in voor het initiatief ‘African forest landscape restoration initiative’. Daarin verbonden twintig Afrikaanse landen zich ertoe om tegen 2030 100 hectare grond te herstellen. Het initiatief werd een succes en de doelstelling is al behaald, maar voor Ethiopië ging het nog niet ver genoeg.

Premier Abiy Ahmed kwam daarop met een nieuw initiatief. Het ambitieuze doel van ‘green legacy’: 4 miljard bomen planten tussen mei en oktober. Door in 12 uur tijd 353 miljoen bomen te planten door vrijwilligers over heel het land in te schakelen, zette Ethiopië maandag al een grote stap. Alle overheidsdiensten bleven een dag gesloten zodat iedereen kon komen helpen.

353,633,660 Tree Seedlings Planted in 12 Hours. This is in #Ethiopians



Regional Shares of Trees Planted today.#PMOEthiopia #GreenLegacyEthiopia pic.twitter.com/2BkTDtYedC — Dr.-Ing. Getahun Mekuria (@DrGetahun) July 29, 2019

Volgens experts is het planten van bomen een erg groot deel van de oplossing voor de opwarming van de aarde.