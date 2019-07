Chelsea-fan krijgt levenslange schorsing na racistisch gescheld aan adres van Sterling

Chelsea heeft dinsdag bekendgemaakt een supporter voor het leven te hebben geband. De strenge straf komt er nadat de fan zich op 8 december vorig jaar in de competitiewedstrijd tegen Manchester City helemaal liet gaan in racistische opmerkingen tegenover aanvaller Raheem Sterling.

Vijf andere supporters kregen straffen van één tot twee jaar voor beledigende taal, bedreigingen en agressief gedrag. Chelsea wachtte naar eigen zeggen eerst het strafrechterlijk onderzoek van de politie af alvorens haar eigen beslissingen bekend te maken.

“Er is geen plaats voor dit gedrag op Stamford Bridge”, lieten de Blues in hun statement optekenen. “Permanente uitsluiting is een correcte sanctie.”

De fans krijgen van de club nog de mogelijkheid in beroep te gaan. “Maar we zullen blijven doorgaan met ons ‘zero-tolerance’ beleid betreffende racisme”, besloot Chelsea.