Maak kennis met de échte Simba: op dit welpje baseerde Disney zich voor remake van ‘The Lion King’

De remake van ‘The Lion King’ zorgde in de afgelopen weken voor duizelingwekkende recordcijfers. Dat hebben de makers ook deels te danken aan Bahati. Twee jaar geleden werden video’s van het leeuwenwelpje gemaakt in de zoo van Dallas. Zo kon het animatieteam een zo realistisch ogende versie maken van Simba. ’s Werelds bekendste leeuwenwelp heeft mogelijk enkele van zijn bewegingen meegekregen via Bahati”, schreef de dierentuin in een Facebookbericht. “Van het wandelen tot het likken van enkele druppels melk op haar kop: we hebben het allemaal opgenomen.”