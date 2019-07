Man die moeder en haar zoontje onder trein duwde, is zelf getrouwd en vader van drie kinderen

De veertigjarige Eritreeër die een vrouw en haar zoontje voor de hogesnelheidstrein duwde in het centraal station van het Duitse Frankfurt is getrouwd en vader van drie kinderen. Dat bevestigde de openbaar aanklager in Frankfurt.

Over het motief van de man is nog steeds geen duidelijkheid, maar het parket gaf meer details over de verdachte. Hij woont sinds 2006 in Zwitserland, in het kanton Zürich. De Zwitserse politie bevestigde zijn domicilie. Hij had een geldige verblijfsvergunning. Volgens het parket is het mogelijk dat de man mentale problemen heeft. De woordvoerder verzekerde dat hij zal worden onderzocht door experten.

De man verklaarde dat hij enkele dagen geleden de trein nam van Bazel naar Frankfurt, maar het is niet duidelijk waar hij daar verbleef of met wie hij contact had. De man stond niet gekend bij het Duitse gerecht, hij was tijdens de feiten niet onder invloed van alcohol of drugs. Vandaag wordt hij voorgeleid voor de onderzoeksrechter, hij wordt aangeklaagd voor moord en poging tot moord.

Duwaanval

De Eritreeër duwde maandagochtend een achtjarige jongen en zijn moeder (40) op de sporen in het station van Frankfurt. De moeder kon wegrollen, maar de jongen werd gegrepen door de remmende trein en stierf ter plekke. De moeder van het kind raakte niet ­gewond, maar verkeerde in shock. Ook verschillende reizigers die de aanval zagen gebeuren, moesten medische bijstand krijgen.

De dader probeerde ook een 78-jarige vrouw op de sporen te duwen, maar dat lukte niet. De vrouw hield er een schouderblessure aan over. Er is geen verband tussen de verdachte en zijn slachtoffers. De man probeerde te vluchten maar werd door voorbijgangers tegengehouden tot de politie aankwam.

Het is de tweede keer in een week tijd is dat iemand overlijdt nadat hij op de sporen werd ­geduwd. Een 34-jarige vrouw overleed ­nadat een 28-jarige Serviër, geboren in Duitsland, haar had geduwd op de sporen in Voerde, nabij Düsseldorf. Die aanval speelde zich af op 20 juli, de vrouw stierf een dag later. Die dader, die volgens de politie handelde ‘uit pure moordlust’, was ­bekend bij het gerecht.