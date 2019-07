Bestuurder reageert woedend nadat politie ruit inslaat om zijn hondje te redden uit snikhete BMW

In Southend-on-Sea in Engeland zat een hondje al een tijd lang opgesloten in een snikhete auto. De politie kwam ter plaatse om het hondje te redden. De agente vond er niets beter op dan de ruit van de auto in te slaan met haar wapenstok om de hond in veiligheid te brengen. Maar dat liep niet van een leien dakje. Wanneer een omstaander met een hamer hardhandig de ruit in slaat, kan het hondje gered worden. Onder luid applaus van de tientallen toeschouwers wordt het hondje bevrijd. Ondanks het alert optreden van de politie, was de eigenaar van de auto woedend.