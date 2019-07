De zware brand op het schietterrein van Helchteren is dinsdagnamiddag opnieuw opgelaaid. Mogelijk smeulde de droge ondergrond nog na en dat is opnieuw ontvlamd. De brandweerkorpsen van Leopoldsburg, Bree en Houthalen-Helchteren snelden toe met bosbrandweerwagens.

Door de brand hing er een dikke rookpluim over de streek. Tot in Meeuwen-centrum was er veel rook. Door de wind bleef die laag ...