Nieuw boek over Jennifer Aniston onthult: “Nu is ze gelukkig, maar dat kost haar 225.000 euro per jaar”

In Hollywood is een nieuw boek uit over Jennifer Aniston (50). In ‘Friends With Benefits’ beschrijft Ian Halperin, verbonden aan The New York Times, het leven van de actrice. Volgens getuigenissen in zijn werk heeft de ster er veel geld voor over om gelukkig te zijn, en wil ze haar (gewezen) liefdesrivale Angelina Jolie nooit tegenkomen.

Halperin interviewde ongeveer 350 mensen die met Jennifer hebben samengewerkt om informatie te verzamelen over haar verleden, haar relaties en huidige levensstijl. Daaruit blijkt dat Aniston in de tijd van de scheiding van Brad Pitt, in 2005, flink heeft afgezien van het feit dat Angelina Jolie haar man inpalmde. “Ze wil tot op vandaag niet in dezelfde ruimte zijn als Angelina Jolie. De ster stal haar man. Ze schonk hem ook veel kinderen, terwijl Jen en Brad er nooit kregen. Ik denk niet dat Jen ooit de deur naar Angelina zal openen, onder geen enkele voorwaarden.”

Vandaag gaat het volgens insiders in het boek fantastisch met Aniston, die intussen een scheiding met acteur Justin Theroux achter de rug heeft en weer vrienden is met Brad Pitt. Die laatste mocht zelfs meevieren op het feestje voor haar vijftigste verjaardag. “Jennifer heeft naar haar eigen geluk gezocht en heeft het gevonden. Ze doet yoga, volgt therapie, mediteert en investeert in gelaatsbehandelingen om zichzelf jong te houden.”

Fortuin voor eigen welzijn

Volgens de schrijver kost haar persoonlijke welzijn jaarlijks zo’n 225.000 euro. Maandelijks zou ze al 1.600 euro uitgeven aan schoonheidsrituelen met hoogwaardige oliën en serums. Daarbij komt er per maand ook 3.500 aan privéfitness bij en ongeveer hetzelfde bedrag gaat naar gezonde maaltijden, samengesteld op basis van haar persoonlijke voorkeuren. De schrijver suggereert dat een bedrag van “zes cijfers” naar kleding gaat en dat ze nog meer geld overheeft om te reizen.

“Ze zoekt niet echt geluk, maar persoonlijk welzijn. En dat heeft ze duidelijk bereikt. Ze is de afgelopen jaren echt gegroeid als persoon. Ze licht elke kamer op. Ik denk niet dat er een actrice bestaat die er op haar vijftigste beter uitzien als Jen”, aldus Halperin.