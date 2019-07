Vrouw van Pieter Aspe haalt uit naar Siska Schoeters na beledigingen: “Ze noemde me drie keer een golddigger”

Een halfjaar is Tamara Hanegraaf al getrouwd met schrijver Pieter Aspe. In Dag Allemaal reageert ze op de kritiek die ze sinds het begin van hun relatie kreeg. “Ik kreeg zoveel stress dat ik vier maanden met een maagontsteking heb rondgelopen.”

Zij is 52, Hij 66. Drie maanden nadat ze elkaar leerden kennen, trouwden Tamara en Pieter Aspe al. “De eerste vrouw bij wie ik me zo goed voel sinds Bernadette”, zei Aspe toen. Bernadette is de vrouw met wie hij jaren getrouwd was, maar die hij na een slepende ziekte verloor.

Nu is er dus Tamara. Dat het zo snel ging tussen de twee, kwam Tamara op véél kritiek te staan, nu bijt ze van zich af. Al kreeg ze van Aspe een Range Rover cadeau: “Ik ben geen golddigger”, zegt ze in Dag Allemaal. “Wat ik allemaal heb moeten slikken, is schandalig. Weet je wie me nog het meest heeft gekwetst? Siska Schoeters! Ze noemde me tot drie keer toe een golddigger. Daar word ik pissig van. Ik hoop écht dat ik haar nooit tegen het lijf loop.”

