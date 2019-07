Beringen -

‘Diego Maradonna’, de nieuwe film van Oscarwinnaar Asif Kapadia over de Argentijnse stervoetballer, gaat vanavond in ons land in avant-première in… The Roxy Theatre in Koersel. “Waarom wij die avant-première hebben? Goede contacten hé”, knipoogt Ludo Vangenechten, baas van The Roxy.