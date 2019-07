Spookhuisjes aan ’t Stationneke in Eisden

Eisden

Maasmechelen - Toeristen, die even pauzeren op het terras van de taverne ’t Stationneke in Eisden-Cité, vragen zich verbaasd af wat het verhaal is van de twee aanpalende vervallen spookhuisjes.

Met de komst van de koolmijnen werd er in Eisden een rangeerstation voor kolentransport neergezet en ook twee stenen pakhuisjes, waar toen allerhande pakketten tijdelijk bewaard werden.

Later werd het een 'volwaardig' station met loketten, wachtzaal en stationsbuffet voor de pendelende mijnwerkers en waar ook gewone reizigers de trein konden nemen.

Mensen, van buiten de streek, die vroeger in Eisden arriveerden, waren heel verbaasd dat hun eindbestemming midden in het bos lag, glimlachend dachten zij dat ze in het Wilde Westen beland waren.

In de jaren tachtig brandde het houten station af en werd daarna in baksteen heropgebouwd. Echter de twee in mooie cottage stijl gebouwde pakhuisjes bleven gespaard, maar zijn helemaal verkommerd. De mensen van de Cité, maar ook de toeristen vinden het toch wel jammer dat dit stukje erfgoed er zo armzalig bij ligt.