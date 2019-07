Europees kampioen Koen Naert komt naar België en start dit weekend op het Belgisch kampioenschap 10km

Europees marathonkampioen Koen Naert gaat zaterdag van start bij het BK 10 kilometer op de weg in Lokeren, zo liet de organisatie weten in een persbericht. Voor Naert wordt het een van zijn zeldzame competities op Belgische bodem in 2019.

“Koen Naert loopt bij ons een van zijn enige wedstrijden in België en neemt het op tegen titelverdediger Nick Van Peborgh”, klinkt het in het persbericht van Atletiekvereniging Lokeren. Van Peborgh is behalve titelverdediger ook zesvoudig winnaar van de Antwerp Ten Miles. Het BK 10km gaat al voor het vierde jaar op rij in Lokeren door.

Afgelopen weekend eindigde Koen Naert nog als elfde in de Giro Podistico, een wedstrijd over elf kilometer in Sicilië. De Europese kampioen maakte nog niet bekend voor welke marathon hij dit najaar opteert. Eerder gaf hij al aan dat hij vermoedelijk een grote stadsmarathon verkiest boven het WK in Doha.

Het BK 10km in Lokeren start zaterdag om 15u15. Er komen 304 atleten aan de start, een recordopkomst.