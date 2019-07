Geslaagd orgelconcert in Millen

Millen

Riemst - Op 24 juli organiseerden de 'Orgelvrienden Riemst' hun achtste jaarlijks orgelconcert in de St-Stefanuskerk in Millen in het kader van het orgelfestival van SOL.

Deze keer zorgden de organist Jeroen Follon, de sopraan Eva Vanduren en de alt Hedwig Lenaerts voor een geslaagde uitvoering van werken van klassieke meesters. Het talrijk opgekomen publiek genoot met volle teugen van de klanken van het geklasseerd 18de eeuws Gregoire-orgel in samenspel met de beide zangeressen.

Zoals gebruikelijk werden na het concert de artiesten uitvoerig in de bloemetjes gezet en werd de avond afgesloten met een gezellige nadrink in het café Onder de Toren.