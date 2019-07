Heeft de Franse overheid informatie achtergehouden over de impact van de brand in de Notre-Dame? Volgens milieuorganisatie Robin des Bois wel. De loodwaarden zouden tot 800 keer hoger liggen dan toegelaten.

Dat er bij de brand in de Notre-Dame, drie maanden geleden, looddeeltjes zijn vrijgekomen, is geweten. Ruim 400 ton lood van het dak en de monumentale torenspits smolt in de verwoestende vlammen. De loodpartikels ...