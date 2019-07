Crew van Alkense Oogstfeesten fietst naar Scherpenheuvel

Sint-Joris

Alken - Op zondag 21 juli 2019 vertrok een groep goede vrienden naar jaarlijkse traditie op bedevaart naar Scherpenheuvel om goed weer en veilige Alkense Oogstfeesten te vragen. Tandem, fietsen en een heuse huifkar als volgwagen werden van stal gehaald.

Komende zondag, 4 augustus 2019, houden we ons klaar voor de allermooiste dag van de zomer: de 17de editie van de Alkense Oogstfeesten. De organisatie laat nooit iets aan het toeval over en vertrok afgelopen zondag op bedevaart naar OLV van Scherpenheuvel. Net ervoor werd de reusachtige feesttent al opgezet. De organisatie zit in de laatste rechte lijn om 20 000 bezoekers te ontvangen, maar vond de tijd om een traditie in ere te houden.

Het fietsroutenetwerk van Limburg komt langs de evenementenweide in Alken (knooppunt 173) en op dat knooppunt startte de bedevaartstocht voor wat een regenachtige dag zou worden.

Het weer bedierf de pret echter niet, want dit jaar zorgde tractorchauffeur van dienst, Jan Berden, ervoor dat de huifkar als volgwagen voor animo zorgde. Tractor, huifkar en fietsers kwamen in de late namiddag in Scherpenheuvel aan. Ze staken kaarsen aan om regen, ongeluk en storm van de Alkense Oogstfeesten weg te houden.