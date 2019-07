Demonstranten in Hongkong blokkeren treinen, ochtendspits ontaardt in chaos

Honderden antiregeringsdemonstranten blokkeerden tijdens de ochtendspits van dinsdag verschillende metrostellen en treinen in Hongkong, met een enorme chaos tot gevolg.

Wat maanden geleden begon als een protest tegen een wetsvoorstel dat de uitlevering van verdachten naar China mogelijk moest maken, is intussen uitgemond in een algemeen verzet tegen de regeringen van Hongkong en China. Bijna dagelijks vinden protesten plaats die de lokale economie treffen.

Zo ook dinsdag. Demonstranten blokkeerden er in volle ochtendspits treindeuren, waardoor duizenden pendelaars in allerijl op zoek moesten naar alternatieve transportmethodes. Intussen werden leuzen als ‘bevrijd Hongkong’ geschreeuwd.

"We weten niet hoe lang we dit zullen blijven doen. Zoals je kan zien is dit nu een massabeweging", zegt de 21-jarige demonstrante Sharon tegen persbureau Reuters. Haar volledige naam weigerde ze te geven. "Het is niet onze bedoeling om gewone mensen het leven zuur te maken, maar we willen de autoriteiten wel duidelijk maken waarom we demonstreren. We zullen hiermee doorgaan zolang dat nodig is."

Tegen het middaguur waren de demonstranten erin geslaagd de dienstregeling volledig te ontregelen. Op verschillende spoorlijnen reden zelfs helemaal geen treinen meer, andere verbindingen kampten met ellenlange vertragingen. Op de perrons van de vele metro- en treinstations verspreid over de stad stonden grote massa’s pendelaars opeengepakt. Spoorwegmaatschappij MTR Corp riep hen op andere vervoersmethodes te zoeken.

De actie leidde tot enorme chaos in de stations. Foto: AP

Rubberkogels en traangas

De voormalige Britse kroonkolonie Hongkong, die in 1997 terug onderdeel werd van China, beleeft momenteel zijn grootste politieke crisis in decennia. De protesten, die steeds gewelddadiger werden, vormen een steeds grotere uitdaging voor de communistische partij in Peking.

Maandag nog drukte China zijn steun uit voor Carrie Lam, de omstreden leider van Hongkong, en voor de veiligheidsdiensten. Het riep het volk van Hongkong ook op geen geweld te gebruiken. Afgelopen vrijdag bezetten demonstranten de luchthaven van Hongkong, tijdens het weekend zag de politie zich genoodzaakt demonstraties uiteen te drijven met rubberkogels en traangas.

Schermutselingen in stations

De nieuwe protestacties van dinsdag konden niet op ieders goedkeuring rekenen. "Het is zo onhandig en vervelend. Ik wil zo snel mogelijk op mijn werk zijn, om een inkomen te verdienen", zegt een 64-jarige pendelaar aan Reuters. Het persagentschap meldt kleine schermutselingen tussen demonstranten en pendelaars in sommige stations. Politieagenten hielden dan weer demonstranten tegen om hun tassen te doorzoeken.

Andere pendelaars hadden echter begrip voor de acties. "Dit werd allemaal veroorzaakt door Carrie Lam", zegt de 31-jarige Jason Lo. "Zij is het die weigert te luisteren naar de eisen van het volk van Hongkong."