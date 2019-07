Diepenbeek - Op eigen tempo weliswaar, fietsten Diepenbekenaren Patrick Lambrichts en Stijn Vrolix het volledige traject van de Ronde van Frankrijk.

Zaterdag stonden familie en kennissen hen op te wachten. Zo werden de mannen nog voor de Tour zondag eindigde, in Parijs gehuldigd voor hun prestatie. Enkele jaren geleden lieten ze al van zich horen toen ze samen met enkele vrienden en vriendinnen op zes dagen tijd de 900 km overbrugden naar het mooie Zell am See in Oostenrijk.