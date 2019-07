Rapper A$AP Rocky pleit onschuldig bij start van zijn proces in Zweden

In Stockholm is dinsdagmorgen het proces tegen de Amerikaanse rapper A$AP Rocky van start gegaan. De 30-jarige hiphopster wordt aangeklaagd voor slagen en verwondingen, maar heeft bij het begin van het proces onschuldig gepleit.

Samen met A$AP Rocky, wiens echte naam Rakim Mayers is, moeten ook twee andere verdachten zich voor de rechter verantwoorden. Een uitspraak wordt vrijdag verwacht.

A$AP Rocky werd op 3 juli opgepakt in de Zweedse hoofdstad, nadat op sociale media beelden waren verschenen waarop te zien is hoe de rapper en zijn lijfwachten het aan de stok krijgen met twee jonge mannen in het centrum van Stockholm. De advocaat van de hiphopper zegt dat er sprake was van zelfverdediging. Er werd enkel gereageerd op het agressief gedrag van anderen, zo klinkt het.

Ook de mama van A$AP Rocky, Renee Black, is aanwezig op het proces. Foto: REUTERS

De zaak krijgt ook in de VS grote aandacht, onder meer omdat de Amerikaanse president Donald Trump zich al heeft gemoeid. Hij heeft bij de regering in Stockholm tevergeefs gelobbyd voor een vrijlating op borgtocht, hoewel dat niet mogelijk is in Zweden.