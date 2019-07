Schotland lust Johnson niet: "Gevaarlijke regering"

De nieuwe Britse eerste minister Boris Johnson ging maandag op staatsbezoek naar Schotland, waar hij de Schoten probeerde te overtuigen van zijn plan voor de Brexit. De Schotse premier Nicola Sturgeon noemt zijn plannen "gevaarlijk".

Sturgeon is het niet eens met de Brexitplannen van Johnson, en vindt dat er een alternatief nodig is. "Achter alle bluf schuilt een regering die gevaarlijk is", deelde Sturgeon mee na haar gesprek met Johnson. "Het pad dat bewandeld wordt is gevaarlijk, voor Schotland maar ook voor het volledige Verenigd Koninkrijk", zei ze.

Sturgeon gelooft niet dat Johnson uit is op een deal met de EU. Hij verwerpt het akkoord dat de voormalige premier Theresa May met de Unie onderhandelde, en wil werk maken van een nieuw plan. De Europese Commissie maakte al duidelijk dat er geen nieuwe onderhandelingen komen. "Het is absoluut onduidelijk hoe Johnson vanuit zijn huidige positie van hardliner tot een akkoord denkt te komen", zegt Sturgeon.

Voor EU, tegen VK

Johnson belooft dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 31 oktober zal verlaten, met of zonder deal. Schotland stemde in het referendum in 2016 echter duidelijk voor het lidmaatschap van de Europese Unie, en wil een no-deal zo veel mogelijk vermijden. Bij aankomst aan de ambtswoning van de Schotse premier, het Bute House in Edinburgh, werd Johnson dan ook uitgejouwd. Voorstanders van een onafhankelijk Schotland en tegenstander van de Brexit hadden waren daarvoor samengekomen.

Sturgeon leidt de nationalistische SNP (Scottish National Party) en liet Johnson duidelijk weten dat een uitstap van Schotland uit het Verenigd Koninkrijk voorbereid kan worden. Ze verklaarde dat het Schotse parlement de komende maanden een stemming wettelijk zou kunnen voorbereiden.

Schotland is de eerste stop van de toer van de premier. Hij zal de verschillende regio’s van het Verenigd Koninkrijk bezoeken. Bedoeling is om steun te krijgen voor zijn Brexit-plan.

De nieuwe regering belooft 332 miljoen euro steun voor Schotland, Wales en Noord-Ierland. "Op het moment waarop we ons voorbereiden op een betere toekomst na de Brexit, is het van essentieel belang om de banden in het Verenigd Koninkrijk te versterken", zei Johnson. "Ik kijk ernaar uit om Wales en Noord-Ierland te bezoeken om ervoor te zorgen dat elke beslissing die ik neem als premier onze unie bevordert en versterkt".