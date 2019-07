Man wil vrouw beschermen van wegpiraat en wordt zelf omvergereden

Een stevige ruzie in het Engelse Newcastle is zaterdag compleet uit de hand gelopen. Rond negen uur ’s avonds konden omstanders er zien hoe een furieuze vrouw met een schoen op de voorruit van een wagen sloeg. Ook bij de bestuurder en zijn passagier kookten de potjes over: zij probeerden vervolgens meermaals in te rijden op de dame en een andere man. Die laatste werd daarbij zelfs in de lucht geslingerd.