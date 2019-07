Meghan Markle in opspraak door dekentje waarin ze baby Archie wiegt

Toen Meghan Markle begin juli een polowedstrijd van haar echtgenoot prins Harry bijwoonde, droeg ze baby Archie in een dekentje. Dat blijkt nu gemaakt te zijn in India en wel door arbeiders die slechts een hongerloon verdienen. En dus krijgt de hertogin weer heel wat kritiek over zich heen.

De Britse pers houdt altijd nauwlettend in de gaten wat Meghan Markle draagt en ook haar bijna drie maanden oude zoontje Archie ontsnapt blijkbaar niet aan die argusogen. In juli ontdekte MailOnline dat het jongetje tijdens een uitje in een dekentje gewikkeld was van het merk Malabar Baby dat ongeveer 38 euro kost en de naam Erawan Cotton Dohar draagt.

Het gaat volgens de website om een stuk dat werd gemaakt in India, meer bepaald in een fabriek in Bagru in de deelstaat Rajasthan. MailOnline besloot er daarom zelf een bezoekje aan te brengen. Uit hun onderzoek bleek dat de arbeiders die de dekentjes maken amper 76 euro per week verdienen en dat terwijl ze 48 uur moeten werken.

Moeilijk leven

“Het dekentje kost bijna evenveel als twee weken loon voor mij”, vertelde een van de arbeidsters in een interview. “Het is voor ons zeer moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en het leven is hier allesbehalve makkelijk. Al zijn de omstandigheden in de fabriek goed en we worden er niet slecht behandeld.”

De Britse kranten en nieuwswebsites lijken het hypocriet te vinden dat de “ecologisch bewuste” Meghan net een dekentje koopt dat door arbeiders wordt gemaakt die het met een hongerloon moeten doen. Bovendien zet Malabar Baby zich in de markt als een biologisch merk. Twee keer pijnlijk dus.