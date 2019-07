Parochianen vieren afscheid van pastoor Vaes

Stokkem

Dilsen-Stokkem - Enkele weken na de viering van het zilveren priesterjubileum van E.H. Ludo Vaes, pastoor van de parochies Sint-Elisabeth Stokkem en Sint-Paulus Lanklaar, sijpelde het bisschoppelijk bericht door dat E.H. Vaes de parochies zou verlaten. Zijn nieuw werkterrein wordt verlegd naar Rapertingen-Diepenbeek.

Pastoor Vaes was achttien jaar werkzaam in de hierboven vermeldde Maaslandse parochies.

Als dankbaarheid voor het, bijna twee decennia, parochiaal werk had in de kerk van Stokkem een plechtige viering plaats.

De afscheidnemende parochieherder werd bij het binnenkomen van het kerkgebouw voorafgegaan door de groep mijnwerkers-brancardiers van Genk en de misdienaars van Stokkem en Lanklaar.

Confraters, waaronder de heer Ivo Gelders, assisteerden tijdens de liturgische dienst. Ivo Gelders werd ooit in deze kerk tot diaken gewijd en was er vele jaren werkzaam.

De kerkelijke gezangen werden, zoals tijdens het zilveren jubileum, verzorgd door het a-capallekoor Compagnie Flavie.

De kerk was goed gevuld. Enkele honderden parochianen, waaronder schepen Jos Opdenakker die het stadsbestuur vertegenwoordigde, woonden de viering bij.

Tijdens de homolie beklemtoonde de afscheidnemende priester zijn dankbaarheid om hier als parochieherder werkzaam te mogen zijn.

Naar het einde toe namen een drietal sprekers het woord, die namens het bisdom, de parochieraad en het bestuur van de stad het werk van de geestelijke benadrukten. Allen loofden het werk van de heer Vaes, de betekenis en kracht van de kerkfabriek en de parochieraad en pleitten voor een goede verstandhouding en werking met het stadsbestuur.

Bij de aanvang kregen de aanwezigen, als herinnering, een paternoster.

In ’t Uchterhoes bood de afscheidnemende pastoor een receptie aan waarop allen uitgenodigd waren.