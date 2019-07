Sinds 1960 wordt 811 procent meer textiel weggegooid

Uit nieuwe cijfers blijkt dat tussen 1960 en 2015 liefst 811 procent keer meer kleding werd weggegooid en dat het overgrote deel daarvan gewoon op de vuilnisbelt terechtkwam. Dat meldt de United States Environmental Protection Agency.

Terwijl in 1960 nog jaarlijks zo’n 1,7 miljoen ton kleding werd weggegooid, steeg dat cijfer in 2015 tot 16 miljoen ton. Dat blijkt uit gegevens die de United States Environmental Protection Agency bekendmaakte. Textiel is daarmee het vijfde meest weggegooide product in de VS alleen al.

Heel wat van die kleren, die vaak uit de fast fashion afkomstig zijn, belanden gewoon op de vuilnisbelt en worden verbrand. Denk maar aan het feit dat onlangs nog bekendraakte dat grote namen als H&M en Burberry veel van hun overschotten gewoon opbranden om hun exclusiviteit te beschermen.

Meer recyclage

Toch is er ook goed nieuws. Terwijl er in pakweg 1980 nog helemaal geen sprake was van de recyclage van kleren, was dat anno 2015 al flink in belang toegenomen en verwacht wordt dat dat alleen maar zal stijgen. Niettemin belandt nog steeds 66 procent op de vuilnisbelt.